Тука рассказал, когда начнут освобождать Донбасс

Украина начнет процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса осенью 2017 года. Такое мнение высказал экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире Эспрессо.TV.

"По поводу возвращения Донбасса у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего – невоенным способом, и я на это очень надеюсь", – подчеркнул он.

Тука считает, что деоккупация начнется из-за того, что Россия прекратит поддерживать боевиков под международным давлением. В таком случае Киеву понадобится до 3 месяцев, чтобы восстановить полный контроль над Донбассом, уверен чиновник.

Кроме того Тука подчеркнул, что вопрос освобождения от российской оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

Напомним, в мае 2015 года Тука заявлял, что для мирной деоккупации Донбасса у Украины есть пять лет.

Источник: korrespondent.net