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15. 01. 2017

На Кипре за связи с Гюленом арестованы девять турецких полковников

В столице турецкой части Кипра Никосии задержаны девять полковников армии Турции в рамках операции против организации Фетхуллаха Гюлена (FETO). Об этом со ссылкой на военных сообщает Anadolu в воскресенье, 15 января.

Полковников вывезли двумя военными вертолетами в столицу Турции Анкару. Также в их домах прошли обыски.

Ранее в Стамбуле арестовали еще 84 офицеров Вооруженных сил Турции по обвинению в причастности к организации Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота в июле прошлого года.

Напомним, за предполагаемые связи с Гюленом в Турции арестованы 35 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net

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