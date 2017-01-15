На Кипре за связи с Гюленом арестованы девять турецких полковников

В столице турецкой части Кипра Никосии задержаны девять полковников армии Турции в рамках операции против организации Фетхуллаха Гюлена (FETO). Об этом со ссылкой на военных сообщает Anadolu в воскресенье, 15 января.

Полковников вывезли двумя военными вертолетами в столицу Турции Анкару. Также в их домах прошли обыски.

Ранее в Стамбуле арестовали еще 84 офицеров Вооруженных сил Турции по обвинению в причастности к организации Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота в июле прошлого года.

Напомним, за предполагаемые связи с Гюленом в Турции арестованы 35 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net