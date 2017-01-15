Глава ЦРУ предупредил Трампа быть осторожней с Россией

Директор американского ЦРУ Джон Бреннан посоветовал избранному президенту Дональду Трампу как можно скорее и в полной мере осознать опасность, которую Россия представляет для Вашингтона.

"Спонтанность не защищает национальные интересы, поэтому необходимо удостовериться, что, когда он (Трамп, – ред.) говорит или реагирует (на что-то), он осознает, что последствия и влияние на США могут быть серьезными", – подчеркнул Бреннан в эфире телепрограммы Fox News Sunday.

Шеф ЦРУ предупредил, что непродуманные "разговоры и твиты" миллиардера не способствуют укреплению позиций Соединенных Штатов. "Речь идет не столько о самом Трампе, сколько о Соединенных Штатах" в целом, предупредил он.

Выступая за улучшение отношений с Москвой, избранному президенту нужно быть "очень осторожным", поскольку он "не понимает Россию", отметил глава ЦРУ.

Глава разведведомства также подверг жесткой критике сравнения миллиардера, который после публикации американскими СМИ доклада о возможном наличии у РФ компромата на Трампа, провел параллели между работой американских спецслужб и грязными манипуляциями нацистской Германии. Подобные эпитеты "возмутительны", подчеркнул Бреннан.

Напомним, Бреннана может сменить член Палаты представителей Конгресса США от штата Канзас Майкл Помпео, которого Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ.

Источник: korrespondent.net