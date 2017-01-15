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15. 01. 2017

В Италии арестован один из самых опасных мафиози

На Сицилии арестован 30-летний Андреа Ницца, входивший в число 100 самых опасных итальянских преступников, разыскивавшихся полицией. Как сообщает в воскресенье, 15 января, агентство ANSA, наркобарон взят под стражу вместе с двумя приятелями.

Ницца является главой вооруженного крыла мафиозного клана Santapaola и занимался международной торговлей наркотиками. Преступник был взят под стражу вместе с двумя приятелями по наводке своего брата Фабрицио, который согласился сотрудничать со следствием.

Ницца значился в розыске с 2014 года. Он скрылся после вынесения ему приговора, в соответствии с которым наркобарон должен был провести за решеткой шесть лет и восемь месяцев.

Ранее Совмин Италии распустил мэрии двух городов из-за их связей с мафиозными кланами. Так, распущены мэрии Корлеоне на острове Сицилия и Тропеи на юге области Калабрия.

Источник: korrespondent.net

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