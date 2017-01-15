Главе Болгарии советуют обдумать позицию по Крыму

Нынешний президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег своего преемника Румена Радева, известного своей пророссийской позицией, от признания аннексии украинского Крыма Россией.

"Тезис, что, согласно закону, Крым является украинским, однако в действительности является российским, потому что Россия поставила там свой флаг ... не разделяет ни один из европейских лидеров. Не разделяю его также и я. Президент Радев, после вступления на должность, должен очень внимательно изучить этот вопрос. Я помогу ему своими аргументами. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, должны существовать правила, и все мы должны их уважать", – подчеркнул Плевнелиев, информирует Польское радио.

Он также отметил, что в отношениях с Россией страны ЕС должны руководствоваться моралью, а не узким пониманием прагматизма.

"Прагматизм – да, однако, я не могу согласиться с позицией, что, поскольку теряем миллиарды, значит нам надо согласиться с наибольшим нарушением закона, которое ведет нас к войне, а не к миру", – подчеркнул действующий глава Болгарии.

Напомним, Радев, победивший в ноябре на президентских выборах в Болгарии, примет присягу 19 января. В новую должность Радев вступит 22 января.

Источник: korrespondent.net