Власти Сербии подверглись критике за условия содержания беженцев

Правительство Сербии и городские власти Белграда попали под волну критики в связи с нечеловеческими условиями в белградском лагере для беженцев, пишет в воскресенье, 15 января, местное издание Vreme.

Недалеко от автобусного вокзала сербской столицы живут около 1500 человек, преимущественно из Афганистана и Пакистана, оказавшихся в Сербии на пути в Евросоюз,

Среди них около 200 детей, в том числе и путешествующих в одиночку. Они не имеют шансов продолжить движение, потому что их страны считаются в ЕС "безопасными". Кроме того, Венгрия отказывается пропускать на свою территорию более 10 беженцев в день, в выходные же проход через границу и вовсе закрыт.

"Там нет ни электричества, ни отопления, ни туалетов, медицинская помощь не предоставляется. Люди спят, завернутые в одеяла, на ледяном бетоне. Чудо то, что при температуре в минус десять еще никто не умер", – пишет Vreme. По мнению издания, сербские власти предоставили беженцев самим себе.

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Между тем правительство опровергает обвинения. "В центрах приема беженцев достаточно места", – заявил в воскресенье министр труда Александар Вулин в эфире национального телевидения, подчеркнув, что сами мигранты не желают туда заселяться.

По данным правозащитников, впрочем, эти центры заполнены до отказа.

Напомним, в декабре, несмотря на сопротивление, лидеры стран Евросоюза приняли итоговый документ о решении проблемы мигрантов.

Источник: korrespondent.net