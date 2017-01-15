Новый бунт в тюрьме Бразилии: более 30 жертв

В результате новых тюремных бунтов в бразильских тюрьмах в течение 15 января погибли более 30 человек. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает DW.

Полицейские вошли на территорию тюрьмы в северо-восточном штате Риу-Гранди-ду-Норти, где еще накануне вооруженные заключенные вырвались из своих камер. На территории тюрьмы полиция обнаружила, что часть погибших заключенных была обезглавлена.

Похожие инциденты случались и в ходе других недавних тюремных бунтов в Бразилии. Общее число убитых с начала 2017 года в ходе беспорядков заключенных достигло 116 человек.

Бунты связывают с противостоянием двух крупнейших наркокартелей страны, один из которых базируется в Рио-де-Жанейро, а другой – в Сан-Паулу.

Ранее сообщалось, что не менее 33 человек погибли в ходе тюремного мятежа в тюрьме Агрикола ди Монти-Кристу в северном бразильском штате Рорайма.

Источник: korrespondent.net