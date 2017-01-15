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15. 01. 2017

В Испании разбился самолет, есть погибшие

Два человека погибли в результате крушения легкого самолета в Испании, сообщает в воскресенье, 15 января, агентство EFE.

Инцидент произошел в муниципалитете Касаррубиос-дель-Монте (провинция Толедо, автономное сообщество Кастилия – Ла-Манча) в сотне метров от аэродрома.

После столкновения с землей самолет загорелся. Двое мужчин, находившихся в самолете, погибли, подтвердили медики города Вальмохадо.

Напомним, недавно над городком Мак-Кинни в американском штате Техас в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета – погибли три человека.

Источник: korrespondent.net

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