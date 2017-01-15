Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2017, понедельник, 00:29
-4°C
Завтра -5°C
-4°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
15. 01. 2017

Израиль и Палестину 70 стран призвали к примирению

Представители 70 стран призвали израильтян и палестинцев положить конец конфликту, согласившись на решение, предусматривающее существование двух государств. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам конференции по ближневосточным мирным переговорам в Париже 15 января.

"Решение, достигнутое путем переговоров и предусматривающее наличие двух государств, Израиля и Палестины, живущих бок о бок в мире и безопасности - единственный путь к долгосрочному миру", - говорится в итоговом заявлении.

На пути к этому решению стороны должны воздержаться от односторонних мер - в частности, применительно к статусу Иерусалима, вопросу границ и безопасности. Участники конференции подвергли критике как строительство израильских поселений в палестинских районах, так и атаки палестинцев на жителей Израиля.

Дипломаты также договорились встретиться вновь до конца года.

Отметим, делегации Палестинской автономии и Израиля в работе конференции не участвуют, однако они были приглашены на специальную встречу по окончании конференции. Однако если палестинцы приветствовали резолюцию, то премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изначально назвал конференцию "бесполезной" и объявил, что Израиль будет ждать позитивных изменений после вступления в должность Дональда Трампа.

Напомним, в конце декабря лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас заявлял, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.