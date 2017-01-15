Израиль и Палестину 70 стран призвали к примирению

Представители 70 стран призвали израильтян и палестинцев положить конец конфликту, согласившись на решение, предусматривающее существование двух государств. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам конференции по ближневосточным мирным переговорам в Париже 15 января.

"Решение, достигнутое путем переговоров и предусматривающее наличие двух государств, Израиля и Палестины, живущих бок о бок в мире и безопасности - единственный путь к долгосрочному миру", - говорится в итоговом заявлении.

На пути к этому решению стороны должны воздержаться от односторонних мер - в частности, применительно к статусу Иерусалима, вопросу границ и безопасности. Участники конференции подвергли критике как строительство израильских поселений в палестинских районах, так и атаки палестинцев на жителей Израиля.

Дипломаты также договорились встретиться вновь до конца года.

Отметим, делегации Палестинской автономии и Израиля в работе конференции не участвуют, однако они были приглашены на специальную встречу по окончании конференции. Однако если палестинцы приветствовали резолюцию, то премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изначально назвал конференцию "бесполезной" и объявил, что Израиль будет ждать позитивных изменений после вступления в должность Дональда Трампа.

Напомним, в конце декабря лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас заявлял, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем.

Источник: korrespondent.net