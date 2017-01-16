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16. 01. 2017

В Кремле заявили о хакерских атаках на сайт Путина

Сайт президента России Владимира Путина подвергается сотням, а порой и тысячам хакерских атак в день, однако Москва не спешит разбрасываться обвинениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.

"Веб-сайт президента России подвергается хакерским атакам сотни и порой тысячи раз в день. Некоторые из этих хакеров атакуют этот веб-сайт с территории США, с территории Китая, Индии, европейских стран и так далее", – сказал пресс-секретарь Путина.

При этом, по словам Пескова, Россия не спешит обвинять руководство других стран в их организации.

"Но это не приводит к тому, чтобы мы говорили: "мы знаем, что (президент США Барак) Обама отдал это распоряжение, что Белый дом стоит за этими атаками». Если бы мы сказали так, вы бы назвали нас сумасшедшими", – подчеркнул он.

Трамп о хакерских атаках: Это была Россия

Напомним, 6 января американская разведка опубликовала доклад о хакерских атаках России с целью вмешательства в выборы президента США. 

Источник: korrespondent.net

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