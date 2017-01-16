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16. 01. 2017

Почти 278 тысяч человек имеют статус участника боевых действий

 
Статус участника боевых действий имеют 278072 участников АТО, сообщает пресс-центр Госслужбы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
 
Среди тех, кому предоставлено данный статус – 277823 человека – военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченные к действиям в АТО.
 
"Министерство обороны – 188186 чел., Министерство внутренних дел – 31031 чел., Национальная гвардия – 25034 чел., Служба безопасности Украины – 8035 чел., Служба внешней разведки – 36 чел., Государственная пограничная служба – 16268 чел., Государственная специальная транспортная служба – 1234 чел., Управление государственной охраны – 422 чел., Государственная служба специальной связи и защиты информации – 657 чел., Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 3774 чел., Генеральная прокуратура – 143 чел., Национальная полиция – 3003 чел.", – говорится в сообщении.
 
Статус участника боевых действий имеют работники предприятий, учреждений и организаций – всего 249 человек. Лишены статуса участника боевых действий 11 человек.

Участника боевых действий получили 24 тысячи нацгвардейцев
 
Напомним, украинские военнослужащие за два года получили около 4500 квартир.

Источник: korrespondent.net

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