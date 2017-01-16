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16. 01. 2017

Парламент Турции одобрил переход к президентской форме правления

Парламент Турции одобрил в первом чтении изменения в Конституцию страны, передает Anadolu.

Проект нового основного закона предусматривает резкое усиление полномочий президента. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства.

Также в случае принятия документа в прямое подчинение президента перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы.

Кроме того, предлагается вернуть смертную казнь.

После окончательного принятия поправок парламент вынесет их на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Плебисцит по проекту новой Конституции может пройти летом.

В Турции вынесли первый приговор по перевороту

Напомним, ранее депутаты парламента Турции подрались из-за поправок в Конституцию.

Источник: korrespondent.net

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