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16. 01. 2017

Полторак прибыл с визитом в Португалию

 
15 января начался официальный визит министра обороны Степана Полторака в Португалию, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
 
В рамках визита состоится встреча Полторака с министром Национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом и начальником Генерального штаба ВС Португалии генералом Артуром Нивес Пена Монтейро. 
 
Во время поездки министр обороны Украины также встретится с украинской общиной Португалии, волонтерами и представителями СМИ.

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Источник: korrespondent.net

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