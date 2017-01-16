Трамп заявил о возможном снятии санкций с России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что снятия санкций с России можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия, сообщает The Times.

"Есть санкции против России – давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Например, я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено", – сказал он.

Кроме того, Трамп добавил: "Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, но я думаю, что может что-то получиться, чтобы многие оказались в выигрыше".



Кремль назвал новые санкции разрушительными

Как сообщал Корреспондент.net, 13 января Обама продлил еще на год санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Крыму и на Донбассе.

Источник: korrespondent.net