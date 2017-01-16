В Санкт-Петербурге мужчина погиб от падения с дивана

В Санкт-Петербурге мужчина разбился насмерть при падении с дивана, сообщает Фонтанка.

Отмечается, что 46-летний петербуржец пришел домой к другу. Мужчины вместе выпили. Гость в ходе посиделок упал с дивана, ударился головой и скончался до приезда медиков.

По факту смерти проводится проверка.



В РФ число жертв отравления "Боярышником" выросло до 78

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербурге три человека насмерть отравились стеклоочистителем Дед Мороз.

Источник: korrespondent.net