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16. 01. 2017

В Санкт-Петербурге мужчина погиб от падения с дивана

 
В Санкт-Петербурге мужчина разбился насмерть при падении с дивана, сообщает Фонтанка.
 
Отмечается, что 46-летний петербуржец пришел домой к другу. Мужчины вместе выпили. Гость в ходе посиделок упал с дивана, ударился головой и скончался до приезда медиков.
 
По факту смерти проводится проверка.

В РФ число жертв отравления "Боярышником" выросло до 78
 
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербурге три человека насмерть отравились стеклоочистителем Дед Мороз.

Источник: korrespondent.net

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