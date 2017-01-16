Трамп допустил, что может утратить доверие к Путину и Меркель

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время он доверяет лидеру России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, однако это может продлиться недолго.

"Прежде всего, я доверяю обоим, но посмотрим, как долго это продлится. Возможно, это вообще долго продолжаться не будет", – сказал Трамп в интервью The Times.



Трамп готов встретиться с Путиным после инаугурации

Напомним, в ноябре Путин и Трамп по телефон обсудили отношения двух стран.

Источник: korrespondent.net