Телевышку на Чонгаре возвели на 108 метров

На Чонгаре смонтировано 108 метров телевышки, которая будет давать сигнал на Крым. Об этом сообщил председатель Генической РГА Александр Воробьев на своей странице в Facebook.

"Через неизвестные силы, сквозь ветер, дождь и мокрый снег, 108 метров из 150 информационной вышки на Чонгаре уже пробивают густой туман", – написал он.





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Как сообщал Корреспондент.net, 2 декабря на Чонгаре начали строительство вышки для вещания на Крым.

Источник: korrespondent.net