Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2017, понедельник, 05:00
-4°C
Завтра -5°C
-4°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
16. 01. 2017

Телевышку на Чонгаре возвели на 108 метров

На Чонгаре смонтировано 108 метров телевышки, которая будет давать сигнал на Крым. Об этом сообщил председатель Генической РГА Александр Воробьев на своей странице в Facebook.

"Через неизвестные силы, сквозь ветер, дождь и мокрый снег, 108 метров из 150 информационной вышки на Чонгаре уже пробивают густой туман", – написал он.



Открытая Порошенко телевышка не достанет до ДНР - СМИ 

Как сообщал Корреспондент.net, 2 декабря на Чонгаре начали строительство вышки для вещания на Крым. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.