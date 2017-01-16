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16. 01. 2017

Трампа не стоит недооценивать – Обама

 
Президент США Барак Обама заявил в интервью телеканалу CBS, что его преемника Дональда Трампа не стоит недооценивать.
 
"Все должны признать, что не стоит недооценивать этого парня, потому что он станет 45-м президентом Соединенных Штатов", – заявил Обама.
 
Отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он нынешнюю передачу власти "самой странной за всю историю США", Обама назвал ее "необычной". 
 
"Я подозреваю, что избранный президент согласится с этим", – отметил политик.
 
Обама также призвал конгрессменов-республиканцев и сторонников Трампа по всей стране не допустить "разрушения норм и традиций" США.
 
Напомним, ранее Обама пообещал "гладкую" передачу власти Трампу.

Источник: korrespondent.net

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