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16. 01. 2017

В Киргизии разбился грузовой самолет

 
Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в Бишкеке, передает РИА Новости.
 
"Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке", – сообщили в МЧС Киргизии.
 
Судьба экипажа пока неизвестна. Предположительно, экипаж самолета составляют четыре человека.

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Напомним, ранее в Колумбии разбился грузовой Boeing-727.

Источник: korrespondent.net

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