В Киргизии разбился грузовой самолет

Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в Бишкеке, передает РИА Новости.

"Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке", – сообщили в МЧС Киргизии.

Судьба экипажа пока неизвестна. Предположительно, экипаж самолета составляют четыре человека.



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Напомним, ранее в Колумбии разбился грузовой Boeing-727.

Источник: korrespondent.net