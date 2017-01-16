Крушение самолета в Киргизии: погибли 16 человек

Не менее 16 человек погибли в результате катастрофы грузового самолета Boeing 747 Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Киргизии.

Напомним, грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром в понедельник. Самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек.



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По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома.

Источник: korrespondent.net