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16. 01. 2017

Крушение самолета в Киргизии: погибли 16 человек

 
Не менее 16 человек погибли  в результате катастрофы грузового самолета Boeing 747 Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство Киргизии.
 
Напомним, грузовой Boeing 747 турецких авиалиний упал под Бишкеком утром в понедельник. Самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек. 

В США столкнулись два самолета: погибли три человека
 
По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома. 

Источник: korrespondent.net

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