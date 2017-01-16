В Южной Корее задерживается размещение системы ПРО США

Министерство обороны Южной Кореи сообщило о возможной задержке в процедуре получения от компании Lotte участка земли для размещения батареи американской противоракетной системы (ПРО) THAAD, сообщает Reuters.

Отмечается, что идут формальные процедуры, однако у них плавающие сроки. Кроме того, по данным агентства, сроки также может быть отложено и подписание самого соглашения о размещении систем ПРО США на Корейском полуострове.

США запускают противоракетную систему в Румынии

Как сообщалось ранее, США создают противоракетный щит для противостояния угрозам со стороны Северной Кореи. Россия выступает против размещения системы ПРО США в Южной Корее.

Источник: korrespondent.net