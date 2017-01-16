Итоги 15.01: Саммит в Париже, обвинения Белецкого

Президент Сербии пригрозил отправить армию в Косово
Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края. Заявление прозвучало через сутки после того, как провалилась попытка отправить из Белграда на север Косова поезд "Железных дорог Сербии" с надписью "Косово – это Сербия".
Израиль и Палестину призвали к примирению
Представители 70 стран призвали израильтян и палестинцев положить конец конфликту, согласившись на решение, предусматривающее существование двух государств. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам конференции по ближневосточным мирным переговорам в Париже. Дипломаты также договорились встретиться вновь до конца года.
Посольство Палестины открылось в Ватикане
В Ватикане состоялась церемония открытия посольства Палестины. "Мы гордимся этим посольством и надеемся, что все страны мира признают Палестину как государство, ведь такое признание приблизит нас к миру", – заявил в ходе церемонии лидер палестинцев Махмуд Аббас.
В Польше состоялась церемония встречи военных США
В польском городе Жагань состоялась официальная церемония приветствия американских военнослужащих, прибывших в Польшу в рамках операции Аtlantic Resolve.
Глава польского оборонного ведомства Антони Мацеревич заявил, что страна очень долго ждала войска НАТО: "Мы ждали вас десятки лет, часто имея чувство одиночества. Часто чувствуя, что мы – единственные, кто защищает цивилизацию перед угрозами с востока".
На Дунае в Румынии замерз корабль
В Румынии на реке Дунай замерз корабль с экипажем на борту. Инцидент произошел около города Кэлэраши на границе с Болгарией.
У экипажа закончились все продовольственные запасы – спасатели на вертолете доставили еду, воду и другие необходимые вещи. Река закрыта для судоходства из-за сложных погодных условий.
В Италии арестовали одного из самых опасных мафиози
На Сицилии арестован 30-летний Андреа Ницца, входивший в число 100 самых опасных итальянских преступников, разыскивавшихся полицией. Наркобарон был взят под стражу вместе с двумя приятелями.
Руководство Нацгвардии обвинили в сепаратизме и коррупции
Военная прокуратура проверит заявление народного депутата Андрея Белецкого о коррупции и сепаратизме в Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Командующий Нацгвардией после заявления политика безотлагательно направил в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", – заявил он.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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