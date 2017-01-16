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16. 01. 2017

Итоги 15.01: Саммит в Париже, обвинения Белецкого

Президент Сербии пригрозил отправить армию в Косово

Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края. Заявление прозвучало через сутки после того, как провалилась попытка отправить из Белграда на север Косова поезд "Железных дорог Сербии" с надписью "Косово – это Сербия".

Израиль и Палестину призвали к примирению

Представители 70 стран призвали израильтян и палестинцев положить конец конфликту, согласившись на решение, предусматривающее существование двух государств. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам конференции по ближневосточным мирным переговорам в Париже. Дипломаты также договорились встретиться вновь до конца года.

Посольство Палестины открылось в Ватикане

В Ватикане состоялась церемония открытия посольства Палестины. "Мы гордимся этим посольством и надеемся, что все страны мира признают Палестину как государство, ведь такое признание приблизит нас к миру", – заявил в ходе церемонии лидер палестинцев Махмуд Аббас.

В Польше состоялась церемония встречи военных США

В польском городе Жагань состоялась официальная церемония приветствия американских военнослужащих, прибывших в Польшу в рамках операции Аtlantic Resolve.

Глава польского оборонного ведомства Антони Мацеревич заявил, что страна очень долго ждала войска НАТО: "Мы ждали вас десятки лет, часто имея чувство одиночества. Часто чувствуя, что мы – единственные, кто защищает цивилизацию перед угрозами с востока".

На Дунае в Румынии замерз корабль

В Румынии на реке Дунай замерз корабль с экипажем на борту. Инцидент произошел около города Кэлэраши на границе с Болгарией.

У экипажа закончились все продовольственные запасы – спасатели на вертолете доставили еду, воду и другие необходимые вещи. Река закрыта для судоходства из-за сложных погодных условий.

В Италии арестовали одного из самых опасных мафиози

На Сицилии арестован 30-летний Андреа Ницца, входивший в число 100 самых опасных итальянских преступников, разыскивавшихся полицией. Наркобарон был взят под стражу вместе с двумя приятелями.

Руководство Нацгвардии обвинили в сепаратизме и коррупции

Военная прокуратура проверит заявление народного депутата Андрея Белецкого о коррупции и сепаратизме в Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Командующий Нацгвардией после заявления политика безотлагательно направил в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", – заявил он.

Источник: korrespondent.net

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