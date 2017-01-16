Сутки в АТО: Противник применил ракетные комплексы

За минувшие сутки позиции украинских военнослужащих 60 раз подвергались обстрелам со стороны сепаратистов. Один боец получил ранение, передает штаб АТО.

Так, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии противник обстрелял Гнутово. Из минометов различных калибров – Павлополь, Красногоровку и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Широкино и Красногоровку. Также по Широкино и Марьинке огонь вел снайпер.

На луганском – из 120 и 82 мм минометов обстреливали Новозвановку и Троицкое. Новозвановка также была обстреляна из гранатометов и стрелкового оружия, а из противотанковых ракетных комплексов обстреляли Золотое, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На донецком направлении – из 152-мм артиллерии обстреляли Авдеевку. Из минометов различных калибров – Новгородское, Доломитное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Новгородское, Авдеевку и Верхнеторецкое.

Как сообщал Корреспонент.net, накануне в зоне АТО погиб капитан ВСУ, еще трое военнослужащих получили ранения. На Донбассе было зафиксировано 60 обстрелов противника.

Источник: korrespondent.net