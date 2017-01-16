Катастрофа самолета в Киргизии: Уже 35 жертв

Количество погибших на месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас выросло до 35 человек, среди них шесть детей. Об этом пишет АКИpress со ссылкой на министр здравоохранения Киргизии Талантбека Батыралиева.

По его словам, на месте работают 14 бригад скорой помощи, в числе которых 56 медиков и психологов.

Самолет рухнул на жилые дома в селе Дача-Суу в Сокулукском районе Чуйской области. Среди погибших – четыре члена экипажа. Один из них был живой, он скончался по приезде в больницу.

Остальные погибшие – местные жители.

Также сообщается, что число жертв может существенно вырасти, поскольку самолет разрушил десятки домов. Могли погибнуть целые семьи. В настоящее время выясняется количество людей, проживавших на этой территории.

Как сообщал Корреспондент.net, грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines упал под Бишкеком утром в понедельник. Самолет выполнял рейс Гонконг-Бишкек и должен был дозаправиться в столице Киргизии.

Источник: korrespondent.net