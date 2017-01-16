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16. 01. 2017

Беспилотник снял место аварии самолета в Киргизии

В Интернете появилось видео, снятое беспилотником в дачном поселке Дачи-Суу под Бишкеком, где разбился грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines. Ролик опубликовало местное издание zanoza.kg.

Судя по опубликованному видео, погода пока еще не прояснилась, сохраняется туман, который, по предварительным данным, и стал причиной катастрофы.

Также видны большие разрушения на земле после падения самолета.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате падения Boeing 747 под Бишкеком погибли не менее 35 человек, большинство из которых составляют местные жители.

Самолет разрушил множество домов, могли погибнуть целые семьи.

Источник: korrespondent.net

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