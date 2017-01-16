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16. 01. 2017

Киев нарушал права человека в Крыму - проект резолюции в ООН

 
Так называемые власти Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в период, когда Крым был частью Украины. Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на члена крымского правительства Заура Смирнова. 
 
"Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию", – сказал Смирнов.
 
Напомним, 19 декабря 2016 года в ООН приняли резолюцию, осуждающую "ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма", включая "крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам". Документ поддержали 70 стран.
 
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Источник: korrespondent.net

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