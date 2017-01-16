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16. 01. 2017

Под Житомиром произошла массовая перестрелка

 
В городе Олевск Житомирской области в результате массовой перестрелки в ночь с 15 на 16 января ранения получили несколько человек. Об этом сообщает депутат областного совета Александр Николайчук на Facebook.
 
По словам Николайчука, группа неизвестных, которая приехала на место происшествия на трех автомобилях, открыла огонь из автоматического оружия по людям, собравшимся возле кофейни.
 
Также  нападавшие бросили в толпу гранату, из-за чего несколько людей получили ранения различной степени тяжести.
 
"Во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату, как следствие много молодых людей получили ранения различной степени. Кого-то забрала скорая, кто-то уехал в больницу с друзьями или неравнодушными людьми, другие - разбежались и занимаются самолечением", - написал депутат.
 
В пределах Житомирской области объявлен план "Сирена". В город Олевск направлен отряд специального назначения полиции. Больница, в которую доставили пострадавших, находится под усиленной охраной.
 
Из слов депутата облсовета выплывает, что данный инцидент может быть связан с нелегальной добычей янтаря в данном регионе.
 
В Житомирской области сожгли дом местного депутата

Источник: korrespondent.net

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