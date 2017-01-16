Под Житомиром произошла массовая перестрелка

В городе Олевск Житомирской области в результате массовой перестрелки в ночь с 15 на 16 января ранения получили несколько человек. Об этом сообщает депутат областного совета Александр Николайчук на Facebook.

По словам Николайчука, группа неизвестных, которая приехала на место происшествия на трех автомобилях, открыла огонь из автоматического оружия по людям, собравшимся возле кофейни.

Также нападавшие бросили в толпу гранату, из-за чего несколько людей получили ранения различной степени тяжести.

"Во время массового столкновения кто-то из приезжих бросил в толпу гранату, как следствие много молодых людей получили ранения различной степени. Кого-то забрала скорая, кто-то уехал в больницу с друзьями или неравнодушными людьми, другие - разбежались и занимаются самолечением", - написал депутат.