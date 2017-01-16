Рельсы к Керченскому мосту проложит компания друга Путина

Компания российского миллиардера Аркадия Ротенберга станет генподрядчиком строительства железнодорожной ветки к Керченскому мосту. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники в правительстве России.

Компания получит подряд без конкурса, так как на последний конкурс не было подано ни одной заявки от желающих строить объект за 17 миллиардов рублей. Еще одной возможной причиной отсутствия заявок могло стать вероятное попадание подрядчика под санкции, введенные США и ЕС в отношении России за аннексию Крыма. Сам Ротенберг, которого считают входящим в ближайшее окружение президента Владимира Путина, и "Стройгазмонтаж" находятся под санкциями с марта 2015 года.

Компания Аркадия Ротенберга Стройгазмонтаж получила подряд на строительство моста через Керченский пролив в феврале 2015 года. Стоимость контракта составила более 228 миллиардов рублей.

Названа итоговая стоимость Керченского моста

Источник: korrespondent.net