На дорогах Украины из-за непогоды за сутки погибли семь человек

Девять человек погибли и 66 травмированы за сутки на дорогах Украины из-за непогоды

В Украине за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах погибли семь человек и 62 получили травмы. Такую информацию по состоянию на 9.00 понедельника, 16 января, обнародовала пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, критический уровень аварийности сохраняется в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10% до 50%) зафиксирован во Львовской, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях.

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину после выходных вернутся холода.

Источник: korrespondent.net