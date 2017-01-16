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16. 01. 2017

Порошенко: За годы агрессии РФ убиты 10 тысяч украинцев

За три года агрессии России на Донбассе погибли 10 тысяч гражданских и военных украинцев. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом Джозефом Байденом в Киеве в понедельник, 16 января.

"В этом году исполняется три года, как Россия развязала настоящую войну против нашей страны. Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев: гражданских и военных. Война продолжается и сегодня, только за последние три дня наших военных продолжали обстреливать – более 250 раз", – отметил глава государства.

Порошенко подчеркнул, что Россия стремится избежать ответственности за агрессию, пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, а также расколоть трансатлантическое и европейское единство.

Президент поблагодарил Байдена за четкую и последовательную позицию США в отношении России, и в частности решение расширить санкции против РФ. Он подчеркнул, что эти санкции должны оставаться в силе, пока не будет восстановлена украинская целостность территории, включая Крым.

В свою очередь Байден подчеркнул, что международные санкции против РФ должны сохраняться до выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей. "Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и "Большой семерки" мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям", – сказал он 

Американский политик также уверен, что санкции против России, связанные с Крымом, должны сохраняться, пока Россия не вернет его Украине.

Байден подчеркнул, что Украина, как и каждая страна Европы, имеет право определить свой собственный путь, но Россия пытается препятствовать этому. "Поэтому международное сообщество должно стоять как единое целое против агрессии и практики подобного давления", – заявил он.

Ранее новый глава ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц, заверил, что конфликт на востоке Украины является приоритетом для Вены.

Источник: korrespondent.net

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