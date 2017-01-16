Под Горловкой от взрыва мины пострадал трехлетний ребенок

В результате минометного обстрела в поселке Доломитное в пригороде Горловки был ранен трехлетний мальчик. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на и.о. главы администрации города Ивана Приходько.

"Только что, в результате минометного обстрел в поселке Доломитный, ранен трехлетний ребенок Мироненко Кирил Андреевич. Ранение в ножку. Угрозы жизни нет", – сообщил Приходько.

Он также добавил, что в доме, где был ранен мальчик, находился еще один ребенок – шести лет.

"У второго мальчика сильнейший испуг, ранений нет. Половины дома тоже нет", – заявил Приходько.

Раненный ребенок

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре храм в Дебальцево попал под огонь артиллерии. Один из снарядов разрушил здание воскресной школы.

Напомним, украинские военные сообщили о 60 обстрелах со стороны сепаратистов 15 января. Противник применял артиллерию, минометы и ПТРК. Один военнослужащий получил ранение.

Источник: korrespondent.net