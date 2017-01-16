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16. 01. 2017

Надеемся на сотрудничество с Трампом - Порошенко

 
На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве Порошенко выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США.
 
"Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", – отметил украинский президент.
 
Также и вице-президент США Джо Байден надеется, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет сторонником Украины.
 
"Если вы продолжите свое движение в этом же направлении (продолжите проводить реформы, то вы получите не только более открытое, более демократичное, более благополучное будущее, которого заслуживает народ Украины, но и обеспечите поддержку и единство международного сообщества", – подчеркнул он.
 
Байден выразил надежду, что "следующая администрация также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе", но, отметил вице-президент США, "руководство и народ Украины должны поставить нужды страны выше личных интересов".
 
По его словам, это касается членов Кабинета Министров, депутатов Верховной Рады, судей, представителей СМИ, гражданского общества, а также рядовых граждан.
 
Байден заключил, что американский народ будет поддерживать Украину, "если вы сможете продолжать реформы, господин президент, если вы будете продолжать много работать и делать выбор, который поставит Украину превыше всего".
 
Напомним, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман также провел встречу с вице-президентом США Джо Байденом.
 
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Источник: korrespondent.net

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