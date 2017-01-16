Инаугурация Трампа. Бойкот объявили 22 демократа

О намерении бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа заявили уже 22 конгрессмена-представителя Демократической партии. Как сообщает телеканал ABCnews, большинство из них решили не присутствовать на инаугурации после того, как Трамп оскорбил конгрессмена Джона Льюиса, известного борца за гражданские права.

Льюис, в частности, заявил, что не считает Трампа законным президентом из-за вмешательства России в процесс выборов. В ответ избранный президент посоветовал конгрессмену больше внимания уделять своему избирательному округу, который "находится в жутком состоянии".

"В то время как некоторые из них приняли решение в начале недели, несколько выступили с этим сегодня, после того, как новоизбранный президент оскорбил республиканца Джона Льюиса, что стало последней каплей", – сообщает телеканал.

Инаугурация Трампа: онлайн, подробности

В свою очередь демократ Иветт Кларк заявила, что, оскорбляя Льюиса, Трамп "оскорбляет Америку". О солидарности с Льюисом в Twitter объявили также демократы из Палаты представителей Марк Такано и Джуди Чу. Конгрессмен Тед Лью подчеркнул, что не оспаривает президентство Трампа, но не может пойти на инаугурацию, так как не приемлет его поведение, а также "пренебрежительные и неамериканские заявления".

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января. Республиканец собрал на проведение церемонии рекордную сумму денег.

Источник: korrespondent.net