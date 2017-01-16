В Миргороде обнаружили труп офицера ВСУ

В Миргороде обнаружено тело капитана Вооруженных сил Украины. Он погиб от огнестрельного ранения, сообщает региональное управление Нацполиции.

"В Миргородский отдел полиции 15 января поступило сообщение о гибели от огнестрельного ранения 26-летнего капитана контрактной службы... По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы, – говорится в сообщении.

По данному факту в Миргородском отделе полиции открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Запорожской области застрелили военного. Инцидент произошел на базе отдыха в Приморске.

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Источник: korrespondent.net