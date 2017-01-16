Прокуратура Киева закрыла дело по квартире Касько

Киевская прокуратура закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя Генпрокурора Виталия Касько в мошенничестве и использовании поддельного документа во время приватизации жилья в Киеве.

"По результатам изучения материалов уголовного производства прокуратура установила, что органом предварительного расследования не получено достаточных доказательств для доказательства виновности В. Касько в суде, а установленные нарушения являются малозначимыми для привлечения его к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В связи с этим производство закрыто.

Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что 14 апреля 2016 года суд отказал прокуратуре в аресте Виталия Касько, но при этом назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июня.

В ГПУ заявляли, что Касько подозревается в махинациях с недвижимостью.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что они не нашли преступления по служебному жилью бывшего замгенпрокурора Виталия Касько.

Источник: korrespondent.net