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16. 01. 2017

Прокуратура Киева закрыла дело по квартире Касько

Киевская прокуратура закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя Генпрокурора Виталия Касько в мошенничестве и использовании поддельного документа во время приватизации жилья в Киеве.
 
"По результатам изучения материалов уголовного производства прокуратура установила, что органом предварительного расследования не получено достаточных доказательств для доказательства виновности В. Касько в суде, а установленные нарушения являются малозначимыми для привлечения его к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
 
В связи с этим производство закрыто.
 
Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что 14 апреля 2016 года суд отказал прокуратуре в аресте Виталия Касько, но при этом назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июня.

В ГПУ заявляли, что Касько подозревается в махинациях с недвижимостью.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что они не нашли преступления по служебному жилью бывшего замгенпрокурора Виталия Касько.

Источник: korrespondent.net

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