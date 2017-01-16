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16. 01. 2017

В Киргизии нашли черный ящик разбившегося самолета

Найден бортовой самописец грузового самолета Boeing 747 авиакомпании ACT Airlines, разбившегося под Бишкеком. Об этом сообщает издание Вечерний Бишкек со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова.

По его словам, бортовой самописец доставлен в оперативный штаб по расследованию крушения авиалайнера. Завтра черный ящик передадут экспертам международной авиационной комиссии.

Продолжаются поиски второго бортового самописца.

Также местные СМИ сообщили о задержании мародеров на месте авиакатастрофы. В связи с этим милиция сейчас обыскивает всех местных жителей.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня утром грузовой Boeing 747 рухнул на жилой поселок недалеко от киргизского аэропорта Манас. Жертвами катастрофы стали более 30 человек – из них только четверо находились на борту самолета.

Напомним, место авиакатастрофы снял беспилотник.

Источник: korrespondent.net

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