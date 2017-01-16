Украина сдвинула поставки танков Оплот в Таиланд

Украина должна поставить Таиланду 49 танков Оплот согласно контракту на 200 млн долларов, подписанному в 2011 году. Однако по согласованию сторон, сроки поставки всей партии отодвинуты до осени 2017 года, сообщает пресс-служба государственного предприятия Укрспецэкспорт.

"Такое решение было принято из-за военных действий на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что со следующей недели на заводе имени Малышева начнется передача новой партии танков Оплот в рамках контракта с Таиландом.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2016 года Украина передала Таиланду четвертую партию танков Оплотов из пяти машин. Таким образом, Украина поставила в Таиланд 25 из 49 танков.

Напомним, Украина получит новый танковый заказ от Пакистана на 600 млн долларов.

В Харькове в четыре раза увеличили производство танков

Источник: korrespondent.net