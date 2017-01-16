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16. 01. 2017

Нацрада разберется с Битвой экстрасенсов на СТБ

 
Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания намерена рассмотреть вопрос трансляции в воскресном эфире телеканала СТБ передачи Битва экстрасенсов, в которой принимали участие российские военные. Об этом сообщает пресс-служба Нацрады.
 
"По факту трансляции указанной передачи соответствующим подразделениям регулятора дано поручение провести мониторинг и запись программы, чтобы эти материалы рассмотреть на заседании. Эфир телеканала "СТБ" записан", - сказано в сообщении.
 
Также в Нацраде отметили, что на трансляцию этой передачи активно отреагировала зрительская аудитория и медиа-сообщество, выражая свое возмущение и призывая регуляторный орган к адекватному реагированию.
 
"На очередном заседании Национальная рада вынесет этот вопрос на рассмотрение с голоса и примет решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
 
Напомним, на телеканале СТБ 16 января вышла в эфир российская версия проекта Битва экстрасенсов, в которой принимали участие "люди в камуфляже", среди которых были бывшие и действующие российские военные. Один из них открыто признался, что участвовал в боевых действиях в Украине.   
 
Глава правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский извинился за ее появление в эфире, назвав это "недопустимым с моральной точки зрения". По его словам, трансляция российской версии шоу будет прекращена, а сотрудники, допустившие ее выход в эфир - уволены. 
 
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Источник: korrespondent.net

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