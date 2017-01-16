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16. 01. 2017

Порошенко летит на форум в Давос – СМИ

Президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Как сообщили УНН в Департаменте информационной политики Администрации президента, вылет главы государства запланирован на сегодня, 16 января.

"Президент сегодня летит в Давос", – сказал собеседник агентства.

По информации Администрации президента, у Порошенко запланирован ряд встреч с европейскими лидерами "для укрепления антипутинской коалиции".

Ранее издание LB.ua со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел сообщило, что президент Украины Петр Порошенко решил не посещать традиционный "украинский ланч", который организует фонд олигарха Виктора Пинчука в Давосе в рамках ВЭФ. Такое решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

"У президента будет своя программа в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", – заявил один из собеседников издания.

Напомним, в этом году Украины нет в официальном рабочем расписании форума, как в прошлые годы. На форуме-2017 Украина проведет два неофициальных мероприятия.

Источник: korrespondent.net

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