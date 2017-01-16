Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2017, понедельник, 15:34
-4°C
Завтра -5°C
-4°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
16. 01. 2017

РФ: Позиция США по Украине пока не ясна

Кризис на востоке Украины будет частью повестки дня в отношениях России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 16 января.

"Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе. Конечно, это будет, но в каком русле будут развиваться дискуссии и обмен мнениями, сейчас мы сказать не сможем, во многом это будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне", – сказал Песков.

При этом он не согласен с тем, что отношения России с США и другими странами Запада испортились после возникновения конфликта на Донбассе.

"Я не соглашусь, что именно после этого испортились отношения Запада и России — не всего Запада отношения испортились", – отметил Песков.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.