РФ: Позиция США по Украине пока не ясна

Кризис на востоке Украины будет частью повестки дня в отношениях России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 16 января.

"Что касается украинской проблематики, то, безусловно, можно с большой долей уверенности предположить, что это будет частью повестки дня российско-американского диалога в перспективе. Конечно, это будет, но в каком русле будут развиваться дискуссии и обмен мнениями, сейчас мы сказать не сможем, во многом это будет зависеть от той позиции, которую займет новая администрация в Вашингтоне", – сказал Песков.

При этом он не согласен с тем, что отношения России с США и другими странами Запада испортились после возникновения конфликта на Донбассе.

"Я не соглашусь, что именно после этого испортились отношения Запада и России — не всего Запада отношения испортились", – отметил Песков.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США.

Источник: korrespondent.net