Яценюк о Байдене: Спасибо за дружбу, дорогой Джо

Бывший премьер-министр Украины, лидер Народного фронта Арсений Яценюк встретился в Киеве с вице-президентом США Джо Байденом. Об этом Яценюк сообщил на своей странице в Facebook после встречи, назвав Байдена одним из самых выдающихся государственных деятелей США всех времен.

"Он (Байден – ред.) понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков", – написал Яценюк.

Он подчеркнул, что "Украина всегда будет ценить помощь великого вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Робинетта Байдена-младшего".

"Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержке вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критические и сложные времена испытаний… Я всегда буду благодарен тебе за дружбу, дорогой Джо. Остается еще много работы. Продолжаем работать. Как всегда, был рад тебя видеть", – написал Яценюк.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня Джо Байден встретился с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. В частности, Порошенко выразил надежду на сотрудничество с администрацией нового президента США Дональда Трампа.

А Гройсман поблагодарил Байдена "за веру в Украину".

Источник: korrespondent.net