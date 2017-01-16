В Киргизии допустили снос поселка, на который упал Боинг

Правительство Киргизии рассмотрит вопрос о возможном сносе дачного поселка, расположенного недалеко от аэропорта Манас под Бишкеком, на который в понедельник утром упал грузовой самолет. Об этом заявил журналистам в понедельник глава правительственного штаба, первый вице-премьер страны Мухаммедкалый Абулгазиев.

"Люди здесь не должны жить. На 23 участках проживало полторы тысячи человек, в основном из разных уголков нашей страны, и дома им предоставлены во временное пользование", - сказал он.

Он сообщил, что решение о судьбе поселка будет приниматься правительством республики.

По данным МЧС Киргизии, число погибших в результате крушения грузового самолета "Боинг 747" на дачный поселок рядом с аэропортом Манас, составляет 32 человека. Опознаны 15 жертв крушения самолета.

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Источник: korrespondent.net