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16. 01. 2017

В Киргизии допустили снос поселка, на который упал Боинг

 
Правительство Киргизии рассмотрит вопрос о возможном сносе дачного поселка, расположенного недалеко от аэропорта Манас под Бишкеком, на который в понедельник утром упал грузовой самолет. Об этом заявил журналистам в понедельник глава правительственного штаба, первый вице-премьер страны Мухаммедкалый Абулгазиев.
 
"Люди здесь не должны жить. На 23 участках проживало полторы тысячи человек, в основном из разных уголков нашей страны, и дома им предоставлены во временное пользование", - сказал он.
 
Он сообщил, что решение о судьбе поселка будет приниматься правительством республики.
 
По данным МЧС Киргизии, число погибших в результате крушения грузового самолета "Боинг 747" на дачный поселок рядом с аэропортом Манас, составляет 32 человека. Опознаны 15 жертв крушения самолета.
 
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Источник: korrespondent.net

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