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16. 01. 2017

На Львовщине за две недели получили травмы десятки лыжников

На лыжных трассах Львовской области с начала января получили различные травмы более трех десятков человек, сообает региональное управление ГСЧС.

Только 15 января Славская поисково-спасательная группа оказала помощь трем травмированным туристам-лыжникам на горах Тростян и Политехник.

Двое из травмированных были женщинами из Дрогобича и Киева, которые получили травмы ног при спуске. Третьим пострадавшим оказался львовянин, который травмировал голову во время подъема бугельным подъемником.

Специалисты ГСЧС Украины помогли им спуститься с горы и передали медикам.

В ГСЧС отметили, что всего с начала года Славской поисково-спасательной группой была оказана помощь 33 травмированным лыжникам.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне украинцев предупредили о повышенной лавинной опасности в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской. Туристов попросили воздержаться от походов в горы.

Источник: korrespondent.net

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