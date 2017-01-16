Пашинский оговорился: Заинтересован в предвзятом следствии

Народный депутат Сергей Пашинский оговорился, заявив о заинтересованности в предвзятом расследовании дела о применении им оружия.

31 декабря Пашинский заявил о нападении на него, из-за чего он решил применить оружие. Пострадавший на него якобы напал с бутылкой и депутату пришлось отстреливаться лежа. Врач, оперировавший пострадавшего заявил, что Пашинский соврал в своих показаниях.

"Я больше всего заинтересован в том, чтобы следствие было проведено необъективно и предвзято", - сказал он во время короткого брифинга в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос о следствии по инциденту с его участием.

"И своими действиями я это всем подтвердил, за последнюю неделю было проведено 5 допросов", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что направил в прокуратуру письмо, в котором просит опубликовать фрагменты "резонансного видеодопроса очной ставки, которая состоялась в прошлую пятницу".

Напомним, по результатам вышеупомянутого перекрестного допроса защита пострадавшего Вячеслава Химискуса заявила, что Пашинский изменил показания и признал, что стрелял стоя. Адвокаты депутата отрицают это.

Источник: korrespondent.net