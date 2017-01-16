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16. 01. 2017

В Киргизии опознали 15 жертв крушения самолета

В морге республиканского центра судебно-медицинской экспертизы в Бишкеке исследовано 32 тела, которые поступили туда с места крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании ACT Airlines, разбившегося недалеко от аэропорта Манас.

Уже опознаны 15 человек, среди них пятеро детей, сообщает K-News со ссылкой на Минздрав страны.

"В данный момент в морг поступило 42 объекта в спецмешках с порядковыми номерами, без указания фамилий. На данное время исследовано 32 целых трупа, из них 13 детей", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что пока остаются неопознанными 10 объектов в спецмешках с фрагментами тел, в том числе обугленных, из которых необходимо провести реконструкцию тел.

Как сообщал Корреспондент.net, утром 16 января грузовой самолет Boeing 747 рейса Гонконг – Стамбул упал на жилой поселок близ Бишкека. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

Напомним, место авиакатастрофы снял беспилотник.

Источник: korrespondent.net

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