На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов

Украина совместно с НАТО рекультивировали территорию хранилища радиоактивных отходов (РАО) "Вакуленчук" в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ядерному регулированию (ГИЯРУ) в понедельник, 16 января.

"Радиоактивные отходы изъяты как из сооружения хранилища, так и с площадки (окружающих территорий). После этого проведен демонтаж сооружения, реабилитация площадки и финальное радиационное обследование. Часть РАО в виде отработанных источников ионизирующего излучения перевезена на хранение в Киевский межобластной спецкомбинат. Твердые РАО в виде ж/б конструкций хранилища, а также зацементированные жидкие РАО переданы на захоронение в пункт "Буряковка" в Чернобыльской зоне отчуждения", – говорится в сообщении.

Проект рекультивации территории хранилища является пилотным. Полученный опыт планируется использовать на других хранилищах РАО.

Хранилище "Вакуленчук" создано во времена СССР на территории бывшей воинской части 83330 – ракетной базы стратегических ядерных сил СССР.

Напомним, в 2015 году Рада согласилась перезахоронить радиоактивные отходы времен СССР.

Источник: korrespondent.net