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16. 01. 2017

Мощный взрыв в Манчестере разрушил жилой дом

 
В Манчестере (Великобритания) взрыв привел к полному разрушению жилого дома. Об этом сообщает The Sun. По данным издания, взрыв произошел днем 16 января.
 
Аварийные службы города оцепили прилегающие улицы. Сообщается о пяти пострадавших, двое из них ранены серьезно.
 
В настоящее время неизвестно, что послужило причиной взрыва.
 

Источник: korrespondent.net

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