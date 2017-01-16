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16. 01. 2017

В квартире стамбульского террориста нашли $150 тысяч

 
В ходе обысков турецкая полиция обнаружила $150 тыс в квартире Абдулгадира Машарипова, подозреваемого в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле. По предварительной версии следствия, террорист мог получить эту сумму за убийство 39 человек. Об этом сообщает в понедельник местная газета Hurriyet. 
 
Обыски прошли в квартире предполагаемого боевика ИГИЛ, которая находится в пригороде Стамбула Силиври.
 
Правоохранительные органы считают, что подозреваемый в совершении теракта не смог забрать деньги из квартиры из-за широкомасштабной операции полиции по его розыску. Из этого может следовать, что Машарипов совершил преступление из-за денег, а не по идейным соображениям. 
 
Напомним, в новогоднюю ночь террорист, вооруженный автоматом, ворвался в клуб Reina в Стамбуле и открыл огонь.
 
Как стало известно позже, теракт совершил выходец из Узбекистана по имени Абдулгадир Машарипов.

Источник: korrespondent.net

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