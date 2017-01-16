Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2017, понедельник, 18:37
-4°C
Завтра -6°C
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
16. 01. 2017

Глава ОБСЕ Курц снова едет в Украину

Новый глава Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц снова приедет в Украину с визитом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в понедельник, 16 января.

В ведомстве отметили, что на вторник запланирована встреча Курца со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

Австрия во главе ОБСЕ: Украина - в приоритете

Напомним, в начале января этого года Курц посетил Донбасс с рабочим визитом. Тогда новый глава ОБСЕ пообещал расширить деятельность миссии на востоке Украины.

Cмотрите фотогалерею: Глава ОБСЕ Курц снова едет в Украину

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.