Лента RSS
Подписаться на ленту
16 января 2017, понедельник, 18:40
-4°C
Завтра -6°C
-4°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
16. 01. 2017

РФ передала Польше записи переговоров из самолета Качиньского

Российские власти передали Польше записи речевого самописца польского президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Польше, опубликованном в понедельник, 16 января.

Эти записи "неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов".

"После дополнительных шумоочисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров", – говорится в сообщении, при этом дата передачи записей не указана.

В посольстве добавили, что какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолета Ту- 154, Россия не располагает.

Напомним, Министерство обороны Польши и польский МИД потребовали от России предоставить расшифровку переговоров из кабины лайнера. Выдержки из этой расшифровки цитировал президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря. Тогда Путин заявил, что "лично читал" расшифровку переговоров пилота и человека из охраны польского президента. По словам Путина, охранник, несмотря на протесты пилота, заставил его идти на посадку, побоявшись доложить начальству о плохих погодных условиях.

"Как явствует из выступления президента России Владимира Путина, российские власти обладают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен польской стороне", – заявили после в Варшаве. Польская сторона считает, что процитированный Путиным фрагмент переговоров мог являться "фальсификацией, сделанной российской стороной", а Россия предоставляет мировому сообществу "лживую версию трагедии", говорится на сайте министерства обороны.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.