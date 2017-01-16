РФ передала Польше записи переговоров из самолета Качиньского

Российские власти передали Польше записи речевого самописца польского президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Польше, опубликованном в понедельник, 16 января.

Эти записи "неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов".

"После дополнительных шумоочисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров", – говорится в сообщении, при этом дата передачи записей не указана.

В посольстве добавили, что какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолета Ту- 154, Россия не располагает.

Напомним, Министерство обороны Польши и польский МИД потребовали от России предоставить расшифровку переговоров из кабины лайнера. Выдержки из этой расшифровки цитировал президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции 23 декабря. Тогда Путин заявил, что "лично читал" расшифровку переговоров пилота и человека из охраны польского президента. По словам Путина, охранник, несмотря на протесты пилота, заставил его идти на посадку, побоявшись доложить начальству о плохих погодных условиях.

"Как явствует из выступления президента России Владимира Путина, российские власти обладают текстом переговоров между пилотом и пассажирами, который никогда не был доступен польской стороне", – заявили после в Варшаве. Польская сторона считает, что процитированный Путиным фрагмент переговоров мог являться "фальсификацией, сделанной российской стороной", а Россия предоставляет мировому сообществу "лживую версию трагедии", говорится на сайте министерства обороны.

Источник: korrespondent.net